Европейскую часть России ожидает прохладная погода

"В течение рабочих дней на европейской территории России погода будет умеренная по температуре, облачная, особенно в центре. На юге территории температура будет ниже нормы на два градуса в начале недели, затем - на четыре градуса ниже нормы. В центре европейской России ситуация обратная: в начале недели температура на четыре градуса ниже нормы, а потом потеплеет чуть и будет на два градуса ниже нормы", - сказал он.