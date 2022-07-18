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10 часов назад

Европейскую часть России ожидает прохладная погода

ТАССиещё 4

Рабочая неделя в центре и на юге европейской части России будет с температурой ниже нормы на два-четыре градуса. Кроме того, погода будет облачной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Европейскую часть России ожидает прохладная погода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В течение рабочих дней на европейской территории России погода будет умеренная по температуре, облачная, особенно в центре. На юге территории температура будет ниже нормы на два градуса в начале недели, затем - на четыре градуса ниже нормы. В центре европейской России ситуация обратная: в начале недели температура на четыре градуса ниже нормы, а потом потеплеет чуть и будет на два градуса ниже нормы", - сказал он.

По словам Вильфанда, в регионах Черноземья, например, дневная температура будет ниже 25 градусов тепла, в Ростовской области - чуть выше 27-28 градусов тепла. "Для юга, конечно, температура ниже нормы - это достаточно хорошая новость. Комфортная температура", - отметил он.

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