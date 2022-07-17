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27 минут назад

Новости погоды: МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и ветре

Мослента

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в столице. Объявление появилось на сайте ведомства.

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в столице
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным МЧС со ссылкой на Росгидромет, в воскресенье, 17 июля, в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ведомство порекомендовало водителям снизить скорость движения, избегать внезапных маневров на дороге и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам порекомендовали обходите рекламные щиты и шаткие конструкции на улице.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 12 до 18 часов воскресенья, 17 июля.

Погода,Новости Москвы,Росгидромет,
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