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7 часов назад

Выпавший в Тыве снег в июле показали на видео

Денис Фьючин

На некоторые районы Тывы обрушились сильные дожди с грозами и градом. Однако совсем не летняя погода воцарилась у горного массива Монгун-Тайга, где выпал снег. Снятые местными жителями кадры оказались в распоряжении телеканала «Москва 24».

На записи видно, что снег лег плотным покровом на землю. При этом еще неделю назад на территории Тывы установилась жаркая и ветреная погода.

По данным регионального управления МЧС России, сегодня местами ожидаются грозы с усилением ветра до 15-17 м/с. Подтопление населенных пунктов не прогнозируется.

Погода,Общество,Видео,МЧС России,
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