На некоторые районы Тывы обрушились сильные дожди с грозами и градом. Однако совсем не летняя погода воцарилась у горного массива Монгун-Тайга, где выпал снег. Снятые местными жителями кадры оказались в распоряжении телеканала «Москва 24».

На записи видно, что снег лег плотным покровом на землю. При этом еще неделю назад на территории Тывы установилась жаркая и ветреная погода.