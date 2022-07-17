Москвичей предупредили о возможных грозах 17 июля

В предстоящее воскресенье, 17 июля, Москва и Московская область окажутся под влиянием ложбины циклона. Ожидается переменная облачность, местами — кратковременные дожди, возможна гроза.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Воздух в дневные часы в этих двух регионах прогреется до 23 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 55 процентов, сообщают специалисты портала «Метеоновости».

— После аномальной жары в столице установилась прохладная и комфортная погода. Температура ночью 11..13, днем в пределах 21..23 градуса (это ниже нормальных значений на 2-3 градуса), кислородный режим благоприятный, ультрафиолетовый индекс невысокий, — сообщили синоптики.