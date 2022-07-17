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6 часов назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили о возможных грозах 17 июля

Вечерняя Москваиещё 4

В предстоящее воскресенье, 17 июля, Москва и Московская область окажутся под влиянием ложбины циклона. Ожидается переменная облачность, местами — кратковременные дожди, возможна гроза.

Москвичей предупредили о возможных грозах 17 июля
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Воздух в дневные часы в этих двух регионах прогреется до 23 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 55 процентов, сообщают специалисты портала «Метеоновости».

— После аномальной жары в столице установилась прохладная и комфортная погода. Температура ночью 11..13, днем в пределах 21..23 градуса (это ниже нормальных значений на 2-3 градуса), кислородный режим благоприятный, ультрафиолетовый индекс невысокий, — сообщили синоптики.

Предстоящий понедельник, 18 июля, станет самым холодным на будущей неделе, предупредил метеоролог Михаил Леус. Ожидается преимущественно облачная погода, а температура воздуха будет ниже июльской нормы на пять градусов. В первый день недели в столице столбики термометров опустятся до плюс 18–20 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до плюс 16–21.

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