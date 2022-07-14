Россиян предупредили об «опасном солнце»

14 июля на курортах России ожидается повышенное ультрафиолетовое излучение. Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 15 июля «опасное солнце» распространится на территорию всего юга страны.
По словам синоптика, 14 июля в Крыму и на Черноморском побережье индекс ультрафиолетового излучения будет около 7 единиц, тогда как порог опасного значения составляет 6 единиц. 15 июля в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах уровень солнечной активности достигнет 7-8 единиц.
Напомним, что стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Шкала состоит из 12 единиц. При значениях от 3 до 7 людям рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, прикрывать кожу одеждой и пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 единиц врачи советуют вовсе не выходить днем на улицу.