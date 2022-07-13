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4 часа назад

Погода в Москве: Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре в ближайшие часы

Москва24иещё 1

До 21:00 среды, 13 июля, в Москве в некоторых районах прогнозируются кратковременный дождь и гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре в ближайшие часы
Фото:  Москва 24/Лидия Широнина Москва 24/Лидия Широнина

Кроме того, в ближайшие часы в столице ожидается ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

В связи с приближающейся непогодой автомобилистов призвали быть внимательнее, в том числе избегать внезапных маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, а также не укрываться под деревьями.

В свою очередь, в столичном Дептрансе водителям рекомендовали обращать все внимание на дорогу и не отвлекаться на гаджеты.

"Будьте аккуратны. Не отвлекайтесь за рулем на гаджеты", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

О грозе и сильном ветре также предупредили жителей Московской области. Гражданам рекомендовали соблюдать правила безопасности во время непогоды, по возможности оставаться дома.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что прохладная погода сохранится до конца второй декады июля в Москве.

К выходным, 16 и 17 июля, температура воздуха будет на 1–2 градуса ниже нормы. По словам метеоролога, температура воздуха в столице уже начала снижаться.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,МЧС России,
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