Опубликовано видео прихода циклона «Зельда» в Петербург

В Санкт-Петербург пришел циклон «Зельда». Накануне в Северной столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Момент прихода циклона зафиксировали камеры, установленные на вершине «Лахта Центра». Соответствующее видео опубликовано на странице многофункционального комплекса во «ВКонтакте».

На записи видно, как на город надвигаются плотные серые тучи, а также слышатся раскаты грома, после чего начинается сильный дождь.