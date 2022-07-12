Названа дата похолодания в Москве

Снижение температуры в Москве начнется уже на этой неделе. Об этом рассказала в радио «Комсомольская правда» ведущий специалист информационного портала Метео-новости Татьяна Позднякова.
По ее словам, 11 июля – стало последним днем, когда температура поднималась до 30 градусов.
«Это последний очень жаркий день, потому что все расчеты показывают, что температура начнет понижаться уже 12 июля. И в последующие как минимум десять дней такой жары не прогнозируется», - пояснила она.
Синоптик отметила, что сегодня ожидается кратковременный дождь, возможно с грозой, а столбик термометра покажет 22-24 градуса тепла. Такая температура будет сохраняться и дольше.
«Ночи тоже станут более комфортными: +13…+15 градусов. То есть для середины июля это нормальная погода без каких-то катаклизмов», - заявила Позднякова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за непогоды погиб один человек, еще десять получили травмы. Он отметил, в городе уже несколько дней бушуют ураганы, грозы и штормовые порывы ветра, которые достигают скорости 25 метров в секунду. По словам градоначальника, городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана.