Москвичей предупредили о похолодании

В Москве во вторник температура упадет до 8-10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд , сообщает «Говорит Москва».

«Температурный фон будет +22…+24 градуса. Похолодание будет сопровождаться местами ливневыми дождями и усилением ветра до 17 м/с», — сказал он и добавил, что уже в среду жители Москвы начнут задаваться вопросом, когда же вернется «настоящее лето».

Ранее сообщалось, что 11 июля стал самым жарким днем в Москве с начала 2022 года. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что воздух в столице РФ прогрелся до 32,8 градуса жары. Он пояснил, что до этого самым жарким днем в Москве было 27 июня с температурой 32,1 градуса.