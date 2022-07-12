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1 час назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили о похолодании

Елена Прошина

В Москве во вторник температура упадет до 8-10 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает «Говорит Москва».

Москвичей предупредили о похолодании
Фото: ТАССТАСС

«Температурный фон будет +22…+24 градуса. Похолодание будет сопровождаться местами ливневыми дождями и усилением ветра до 17 м/с», — сказал он и добавил, что уже в среду жители Москвы начнут задаваться вопросом, когда же вернется «настоящее лето».

Ранее сообщалось, что 11 июля стал самым жарким днем в Москве с начала 2022 года. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что воздух в столице РФ прогрелся до 32,8 градуса жары. Он пояснил, что до этого самым жарким днем в Москве было 27 июня с температурой 32,1 градуса.

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