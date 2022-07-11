Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

МЧС России предупредил жителей Москвы о приближающейся грозе и ливне. Сообщение появилось на официальном сайте главного управления ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет во второй половине дня с сохранением до конца суток 11 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС России по г. Москве рекомендует жителям значительно снизить скорость движения автотранспорта и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Парковать автомобили вдали от деревьев и избегать внезапных маневров на дороге.

Также рекомендуется, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.