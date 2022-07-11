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21 минуту назад

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Мария Иванова

МЧС России предупредил жителей Москвы о приближающейся грозе и ливне. Сообщение появилось на официальном сайте главного управления ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет во второй половине дня с сохранением до конца суток 11 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС России по г. Москве рекомендует жителям значительно снизить скорость движения автотранспорта и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Парковать автомобили вдали от деревьев и избегать внезапных маневров на дороге.

Человек погиб из-за урагана в Москве

Также рекомендуется, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве из-за непогоды погиб один человек, еще десять получили травмы. Он отметил, в городе уже несколько дней бушуют ураганы, грозы и штормовые порывы ветра, которые достигают скорости 25 метров в секунду. По словам градоначальника, городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана.

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