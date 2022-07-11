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2 часа назад

Появилось видео подтопленных улиц Сочи рекой Восточный Дагомыс

Денис Фьючин

Река Восточный Дагомыс вышла из берегов после мощных ливней в Сочи. Улицы курортного города оказались подтоплены. Кадры с места событий публикуют российские новостные Telegram-каналы.

В некоторых частях Сочи бурные потоки воды затопили припаркованные автомобили. На одном из видео слышны звуки сирены. Оповещение граждан было включено из-за подъема уровня воды в реке Хорота Адлерского района. Сейчас в городе действует штормовое предупреждение. Аварийные службы в Сочи переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».

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