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2 часа назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили о резком похолодании

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В понедельник, 11 июля, в столице ожидается до +33 градусов, однако во вторник похолодает на 8–10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили о резком похолодании
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Супержарко будет в понедельник <...>. Это будет день тяжелый действительно. Локально вероятна гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду. Но уже во вторник <...> температурный фон будет +22...+24 градуса", – приводит слова метеоролога ТАСС.

К выходным станет еще прохладнее, продолжил синоптик. В субботу, 16 июля, прогнозируется около +20 градусов. Температурный фон в течение недели в среднем будет +22...+25 градусов, уточнил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в Астраханской области в начале этой недели ожидается до +41 градуса, в Воронежской области – до +36 градусов, в Тамбовской области – до +35 градусов. В ряде регионов, включая Карелию, Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области, в ближайшие дни прогнозируется ливни с грозами и усиление ветра.

Накануне на Москву обрушились ливень, град и шквалистый ветер. В результате урагана погиб один человек. Еще 10 получили травмы разной степени тяжести. Городские службы ликвидируют последствия непогоды: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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