Буйство стихии: как Москва пережила смертельный ураган

В Москве дерево упало на мужчину, он скончался до приезда врачей. В больницы с травмами разной степени тяжести доставлены 10 человек . Еще три человека госпитализировали в Подмосковье , это семья – родители и 9-летний мальчик, в них ударила молния. Подробности о последствиях разгула стихии расскажет корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

Как гром среди ясного неба – в 17.30 мск после уже привычной жары Москву внезапно накрыл ураган. Грозовые облака сгущались еще после обеда – жители города ждали ливня, не больше. Началось все на юго-западе Москвы. Убежать на другой конец города никто физически не успел – через полчаса станция метро «Владыкино» на севере столицы чуть не разнесло порывами ветра. По счастливой случайности от падающих конструкций потолка никто не пострадал. В центре города, на Украинском бульваре, что рядом с Кутузовским проспектом и Арбатом, произошла трагедия. Все произошло быстро – всего несколько секунд от полного штиля до шквала. Камера наблюдения зафиксировала момент падения дерева на человека у пешеходного перехода. Мужчину спасти не удалось, он скончался еще до приезда скорой помощи. А тем временем МЧС экстренно рассылало СМС, утверждая, что это только начало – ожидается ветер более 20-ти метров в секунду. Прохожие спасаются, кто куда может.