В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
52 минуты назад

Буйство стихии: как Москва пережила смертельный ураган

Мир24иещё 2

В Москве дерево упало на мужчину, он скончался до приезда врачей. В больницы с травмами разной степени тяжести доставлены 10 человек. Еще три человека госпитализировали в Подмосковье, это семья – родители и 9-летний мальчик, в них ударила молния. Подробности о последствиях разгула стихии расскажет корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

Буйство стихии: как Москва пережила смертельный ураган
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»Мобильный репортер/АГН «Москва»

Как гром среди ясного неба – в 17.30 мск после уже привычной жары Москву внезапно накрыл ураган. Грозовые облака сгущались еще после обеда – жители города ждали ливня, не больше. Началось все на юго-западе Москвы. Убежать на другой конец города никто физически не успел – через полчаса станция метро «Владыкино» на севере столицы чуть не разнесло порывами ветра. По счастливой случайности от падающих конструкций потолка никто не пострадал. В центре города, на Украинском бульваре, что рядом с Кутузовским проспектом и Арбатом, произошла трагедия. Все произошло быстро – всего несколько секунд от полного штиля до шквала. Камера наблюдения зафиксировала момент падения дерева на человека у пешеходного перехода. Мужчину спасти не удалось, он скончался еще до приезда скорой помощи. А тем временем МЧС экстренно рассылало СМС, утверждая, что это только начало – ожидается ветер более 20-ти метров в секунду. Прохожие спасаются, кто куда может.

Чтобы оценить силу ветра, достаточно посмотреть, с какой легкостью уносит с крыши четырехметровую железную вентиляционную трубу. Также как спички ломало вековые дубы. В полутора десятках районов деревья падали по принципу домино, дворы после такого без зеленых насаждений. За краткое время буйства стихии сообщения о десятке пострадавших – ушибы, переломы, порезы от разбитых стекол. Десятки машин повреждены поваленными деревьями. Это второй за неделю удар стихии. В четверг «залповый ливень» привел к остановке движения на открытом участке «зеленой» ветки метро и отмене нескольких авиарейсов. В городе выпала треть месячной нормы осадков.

Погода,Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители