В Петербурге объявили желтый уровень опасности по погоде

"По информации Росгидрометцентра, с 15:00 до 21:00 10 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. "Желтый" - второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий", - сообщили в пресс-службе Смольного .

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов написал в Telegram-канале 8 июля, что атмосферное давление продолжает понижаться и циклоны все больше охватывают территорию Петербурга. "В субботу днем к западным районам области подойдет атмосферный фронт в циклоне Wiete, и кроме кратковременных дождей и гроз после обеда по области ждем ливни, местами с градом. Температура воздуха в Санкт-Петербурге - до плюс 25 градусов. В воскресенье тоже кратковременные дожди, но меньшей интенсивности. Температура воздуха чуть ниже, до плюс 23 градусов", - сообщал он.