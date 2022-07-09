В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Прогноз погоды: МЧС обратилось к москвичам

Илья Родин

В столице в ближайшее время ожидаются кратковременный дождь с грозой, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что, по прогнозам синоптиков, такая погода будет в Москве предположительно с 15-00 до 21-00.

В МЧС посоветовали водителям соблюдать осторожность, избегать резких маневров на дороге, не парковать транспортные средства около деревьев. Пешеходам, в свою очередь, следует обходить «рекламные щиты и шаткие конструкции», внимательно следить за детьми.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал ранее, что в выходные в Москве пройдут ливни с грозами. По его данным, на погоду в столичном регионе будет влиять «ползучая фронтальная волновая система атмосферных фронтов», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Погода,Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,МЧС России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители