В столице в ближайшее время ожидаются кратковременный дождь с грозой, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что, по прогнозам синоптиков, такая погода будет в Москве предположительно с 15-00 до 21-00.

В МЧС посоветовали водителям соблюдать осторожность, избегать резких маневров на дороге, не парковать транспортные средства около деревьев. Пешеходам, в свою очередь, следует обходить «рекламные щиты и шаткие конструкции», внимательно следить за детьми.