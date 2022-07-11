Сильные дожди прогнозируют в ряде регионов России

В ряде регионов России прогнозируют сильные дожди и грозы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, 11 июля в Карелии, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях ожидаются сильный дождь с грозой, а 12 июля - ливни, гроза и усиление ветра до 15-20 м/с.

Также грозовые ливни прогнозируются 11 июля в Мурманской, Смоленской, Тверской, Брянской, Белгородской, Воронежской и Курской областях. 12 июля сильный дождь и гроза ожидаются в Калининградской и Калужской областях.