В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за непогоды

Фото: Мослента Мослента

Из-за непогоды в Москве в субботу, 9 июля, объявили «желтый» уровень опасности. Ожидается сильный ветер и гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений — желтый: погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Порывы ветра в этот день могут достигать 17 метров в секунду.

Предупреждение в столице действует 9 июля с 10:00 до 22:00, в Московской области — с 09:00 9 июля до 21:00 воскресенья, 10 июля.