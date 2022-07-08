Что происходит с погодой: аномалии лета 2022 года

Залповый ливень, прошедший в Москве и Подмосковье 7 июля, указывает на климатические изменения, считают синоптики. Мы попытались разобраться, что происходит с погодой, учитывая погодные аномалии, которые преподнес жителям столичного региона России июль 2022 года. По словам специалистов, климат меняется — продолжается глобальное потепление.

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Что с погодой?

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В четверг, 7 июля, жители Москвы в ужасе спрашивали друг и друга — что с погодой? На столицу обрушился ливень, который городские власти называли залповым. Сильнейший дождь сопровождался шквальным ветром. Улицы залило водой, передает BFM.ru.

Например, в Китай-городе и в районе Таганской площади прохожие оказались в воде по щиколотку, а кое-где и по колено. В городе выпало более трети месячной нормы осадков. Скорость ветра при порывах достигала 23 метров в секунду. Как сообщает НТВ, в столичных аэропортах были отменены или задержаны некоторые рейсы.

Бурей в Москве было повалено несколько десятков деревьев. Они перегородили дороги и повредили автомобили. Есть пострадавшие, сообщалось в Telegram-канале «112».

На Замоскворецкой линии метро было остановлено движение поездов из-за упавших на открытый участок деревьев. Храм Иверской иконы Божией Матери загорелся после того, как в него попала молния, пишут "Известия".

Похожая ситуация была и в Подмосковье. В Солнечногорске люди сообщали о выпадении града размером с перепелиное яйцо, передает «Царьград». По сообщению РЕН ТВ, поваленные непогодой деревья повредили около 30 машин.

РИА Новости

Климат меняется

По словам метеорологов, погодные аномалии, включая сильные ливни, учащаются из-за того, что на Земле происходят климатические изменения. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил в беседе с BFM.ru, что повышение температуры наблюдается не только глобально, но и в европейской части России.

«Январская средняя температура по Москве повысилась почти на три градуса за 30 лет, июльская температура — на 1,5 градуса, — сказал Шувалов. — На севере еще более ярко это проявляется, а за счет этого учащаются аномальные явления, к числу которых и относятся сильные ливни».

Что преподнесет второй месяца лета 2022 года

Ранее уже сообщалось, что от погоды в России в июле 2022 года ждать подарков не стоит. Как писала «Свободная пресса», весь месяц будут наблюдаться погодные аномалии — ураганы, ливни, грады, барические ямы, а также сухие грозы. Погода будет экстремальной во многих регионах.

Так, в Приморском крае ожидается рекордное количество осадков. Дожди будут лить от начала до конца месяца.

А в Амурской области и Хабаровском крае прогнозируется экстремальный для июля холод. Самую холодную погоду ожидают также на Урале, в Курганской, Оренбургской, Тюменской областях.

На север Сибири, напротив, должна прийти сумасшедшая жара и сухость. В Краснодарском крае и Крыму могут пройти сухие грозы.

Что касается Москвы, то неустойчивая погода с грозами и колебаниями температуры сохранится здесь до середины июля.

Климатические изменения в России

В целом, за последние 25 лет в России зафиксированы такие климатические изменения, как учащение опасных явлений (шквалистый ветер, затяжная жара, ливни с грозами и градом и т. п.) Об этом, как пишет «Российская газета», рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Опасные явления характеры в первую очередь для лета. По мере того, как происходит глобальное потепление, их будет становиться все больше, добавил Вильфанд.