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3 часа назад

Москвичей предупредили о дождях с грозами на выходных

Никита Бородкин

Кратковременные дожди с грозами при небольшом спаде температуры ожидаются в Москве и Подмосковье до конца выходных. Такой прогноз сделал Гидрометцентр России.

Москвичей предупредили о дождях с грозами на выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации метеорологов, в пятницу, 8 июля, максимальная температура воздуха в столице составит +26 градусов, в Подмосковье ожидается до +28 градусов. Скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду, местами пройдут дожди.

В субботу, 9 июля, в регионе продолжат идти кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Воздух прогреется до +27 градусов в Москве и до +28 градусов в области. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 17 метров в секунду.

В воскресенье, 10 июля, также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до +29 градусов в столице и до +30 градусов в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие десять лет в Москве и Московской области будет жарко. По его словам, в столичном регионе будут чаще повторяться «волны тепла», а также увеличится количество оттепелей.

Погода,Роман Вильфанд,
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