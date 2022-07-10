В Москве ожидаются дожди с грозами и до плюс 29 градусов

В Москве в воскресенье ожидаются облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы и до плюс 29 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве будет от 27 до 29 градуса тепла. В ночь на 11 июля в столице температура воздуха может опуститься до плюс 17 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 25-30 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до 15 градусов тепла.

В Москве 10 июля ожидается желтый уровень погодной опасности до 21:00 мск из-за грозы и ветра. В Московской области объявили желтый уровень погодной опасности до 21:00 мск. Также продлили желтый уровень пожарной опасности до 21:00 мск.

Ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 м/с. При грозе ожидаются порывы до 17 м/с.