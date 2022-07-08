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1 час назад

Вильфанд пообещал москвичам жаркую погоду в ближайшие десять лет

Никита Бородкин

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы жаркую погоду в ближайшие десять лет. Как сообщает ТАСС, синоптик заявил о более частом повторении «волн тепла» в столице.

«Прежде всего, увеличение повторяемости волн тепла — то есть увеличение повторяемости жаркой погоды. Волна тепла — такое ласковое название, но на самом деле — ох, какое негативное. Примерно на 40% количество волн тепла увеличивается. Увеличивается количество оттепелей», — заявил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра добавил, что на грядущих выходных в Москву вернутся грозы и ливни, которые затопили город 7 июля. При этом прохлады они не принесут — температура воздуха 9 и 10 июля достигнет +30 градусов.

Ранее Вильфанд отмечал, что средняя летняя температура в Москва за последние 30 лет выросла на 1,1 градуса, весенняя — на 1 градус, а осенняя — на 0,8 градуса.

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