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3 часа назад

Погода в Москве: В Москве предупредили о грозе и дожде

RT на русском

В Москве ожидаются переменная облачность, дождь и гроза, температура воздуха до +29°С.

Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы ожидаем переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице +27...+29°С, по Московской области +25...+30°С», — отметил Синенков.

Ожидается южный ветер 3—8 метров в секунду.

В Москве выпало по ведру воды на метр квадратный

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с НСН, что погода в столице скоро изменится.

По его словам, гроза в столице знаменует постепенную смену погоды.

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