Затяжные дожди в Москве продолжатся в начале следующей неделе. Об этом в разговоре с ТАСС пообещала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, в среду, 6 июля, в столице пройдет дождь с грозой и градом. Порывы ветра местами будут достигать до 22 метров в секунду. При этом непогода не отступит до начала следующей недели — выходные также ожидаются дождливыми. Температура воздуха в среду и четверг составит от 26 до 31 градуса.

Однако уже с пятницы, 8 июля, температура опустится до 24-26 градусов и сохранится на таком же уровне и в выходные дни.