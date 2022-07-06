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5 часов назад

Погода в Москве: Москвичам пообещали затяжные дожди

Мослентаиещё 9

Затяжные дожди в Москве продолжатся в начале следующей неделе. Об этом в разговоре с ТАСС пообещала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, в среду, 6 июля, в столице пройдет дождь с грозой и градом. Порывы ветра местами будут достигать до 22 метров в секунду. При этом непогода не отступит до начала следующей недели — выходные также ожидаются дождливыми. Температура воздуха в среду и четверг составит от 26 до 31 градуса.

Однако уже с пятницы, 8 июля, температура опустится до 24-26 градусов и сохранится на таком же уровне и в выходные дни.

Ранее, 5 июля, в Подмосковье прошел крупный град. Очевидцы сняли его на видео и выложили в сеть.

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