Метеоролог заявил о приходе 30-градусной жары в регионы России

«Если еще 5 июля жители Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Кургана будут завидовать жителям центральных районов европейской России, так как будет еще холодный день, ниже +20 градусов, то уже в среду, 6 июля, ожидаются первые дуновения, первые признаки грядущего потепления. Температура начнет повышаться до +21, +23. В четверг 7 июля ожидается до +26, 8 июля до +28, а в субботу и воскресенье +28, +30. Так что лето возвращается, и минимум на пять дней», — подчеркнул Александр Шувалов.