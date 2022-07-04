В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
40 минут назад

Метеоролог заявил о приходе 30-градусной жары в регионы России

Ura.Ru

Жара до +30 ждет жителей Урала в выходные 9 и 10 июля. В это время в центральных районах европейской России грядет похолодание. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Метеоролог заявил о приходе 30-градусной жары в регионы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если еще 5 июля жители Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Кургана будут завидовать жителям центральных районов европейской России, так как будет еще холодный день, ниже +20 градусов, то уже в среду, 6 июля, ожидаются первые дуновения, первые признаки грядущего потепления. Температура начнет повышаться до +21, +23. В четверг 7 июля ожидается до +26, 8 июля до +28, а в субботу и воскресенье +28, +30. Так что лето возвращается, и минимум на пять дней», — подчеркнул Александр Шувалов.

При этом, по словам метеоролога, на Урале возможны дожди.

«Потепление может пройти с небольшим дождиком — ожидается это в среду 6 июля. В субботу и воскресенье возможны непродолжительные скоротечные ливни, в основном это Екатеринбург, Нижний Тагил, Пермь», — добавил Шувалов.

Спикер отметил, что в центральных районах европейской России жара отступает и грядет небольшое похолодание.

«Было две волны жары и, похоже, мы передаем эстафету Уралу. В центре России к выходным похолодает до +21, +26 градусов. В Архангельске 5 июля +28 градусов, в Мурманске +25, в Сыктывкаре +29. Потихоньку это тепло вытесняется с запада на Урал. И довольно резко меняется погода в Якутии, с +32, +33 до +22. Также ожидается грозы, дожди. По прогнозам должно произойти это в четверг 7 июля», — заявил Шувалов.

Погода,Общество,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители