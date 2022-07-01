Вильфанд рассказал о погоде на курортах России

«Летний сезон будет более комфортным на территории Краснодарского края, Крыма, чем в прошлом году. В прошлом году с первых дней летнего сезона сформировалось никоего давление, которое способствовало перемещению воздушных масс, тёплый воздух поднимался вверх, были дожди», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.