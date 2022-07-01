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12 часов назад

Вильфанд рассказал о погоде на курортах России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на курортах России.

Вильфанд рассказал о погоде на курортах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Летний сезон будет более комфортным на территории Краснодарского края, Крыма, чем в прошлом году. В прошлом году с первых дней летнего сезона сформировалось никоего давление, которое способствовало перемещению воздушных масс, тёплый воздух поднимался вверх, были дожди», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в ближайшее время ожидается погода, комфортная для отдыха.

Вместе с тем, Вильфанд предупредил, что ультрафиолетовый индекс может быть высоким, поэтому лучше не находиться под прямыми солнечными лучами в полуденные часы.

Ранее в беседе с НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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