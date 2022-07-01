В Петербурге побит суточный рекорд температуры воздуха

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха побит в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в пятницу главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. Это значение на градус превышает то, которое зафиксировали в этот день в 2011 году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Было 31,9 градуса. Наверное, уже не перекроем", - сказал Колесов.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 18:00 температура воздуха в Петербурге составила 31,2 градуса.

До сегодняшнего дня абсолютный максимум температуры воздуха - 30,9 градусов - наблюдался 11 лет назад. Согласно приведенным на сайте управления данным из архива петербургской погоды, абсолютный минимум температуры воздуха для 1 июля наблюдался в 1969 году - тогда в городе было +5,6 градусов.