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18 часов назад

Погода в Петербурге: В Петербурге побит суточный рекорд температуры воздуха

ТАСС

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха побит в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в пятницу главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. Это значение на градус превышает то, которое зафиксировали в этот день в 2011 году.

В Петербурге побит суточный рекорд температуры воздуха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Было 31,9 градуса. Наверное, уже не перекроем", - сказал Колесов.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 18:00 температура воздуха в Петербурге составила 31,2 градуса.

До сегодняшнего дня абсолютный максимум температуры воздуха - 30,9 градусов - наблюдался 11 лет назад. Согласно приведенным на сайте управления данным из архива петербургской погоды, абсолютный минимум температуры воздуха для 1 июля наблюдался в 1969 году - тогда в городе было +5,6 градусов.

По прогнозу Колесова, 2 июля ожидается до 33 градусов. "Вероятные кратковременные дожди днем в воскресенье значительно не исправят ситуацию, все еще будет жарко, но уже до +30 градусов", - отметил синоптик в своем Telegram-канале, добавив, что на следующей неделе ожидается понижение температуры.

Погода,Общество,Александр Колесов,
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