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30 июня

Прогноз погоды: москвичей предупредили об аномальной жаре

Елена Прошина

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге установится аномальная жара выше климатической нормы на 4-6 градусов. Как сообщает газета «Известия», синоптик спрогнозировал повышенную температуру воздуха в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Москвичей предупредили об аномальной жаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в Санкт-Петербурге 30-градусная жара с конца июня перейдет на июль, а в Москве последний день месяца будет умеренно-теплыми, после чего потеплеет до +30-31 градуса.

При этом в ряде регионов страны температура напротив, упадет ниже климатчиеской нормы. Так, прохлада в начале следующего месяца ожидается на Урале, в Приволжском федеральном округе и в Омской области.

Напомним, что ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 27 июня в Москве стало самым жарким днем в 2022 году. По его информации, воздух в районе Тушино тогда прогрелся до 32,7 градусов.

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