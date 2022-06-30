Москвичей предупредили об аномальной жаре

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге установится аномальная жара выше климатической нормы на 4-6 градусов. Как сообщает газета «Известия», синоптик спрогнозировал повышенную температуру воздуха в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

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Он отметил, что в Санкт-Петербурге 30-градусная жара с конца июня перейдет на июль, а в Москве последний день месяца будет умеренно-теплыми, после чего потеплеет до +30-31 градуса.

При этом в ряде регионов страны температура напротив, упадет ниже климатчиеской нормы. Так, прохлада в начале следующего месяца ожидается на Урале, в Приволжском федеральном округе и в Омской области.