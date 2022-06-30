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30 минут назад

«Реальная жесть начнется 2 июля и будет 15 дней подряд». Синоптики сказали, к чему готовиться

Primpressиещё 3

Российские синоптики рассказали о новом непростом периоде, который ждет жителей многих регионов нашей страны. По словам специалистов, «настоящая жесть» с погодой начнется в таких районах уже со 2 июля, и ситуация будет наблюдаться практически две недели, сообщает PRIMPRESS.

«Настоящая жесть начнется 2 июля и будет 15 дней подряд»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали метеорологи, новые погодные причуды в ближайшие несколько недель будут наблюдаться жителям уральских регионов. Там в начале июля погода буквально сойдет с ума, а людей такая ситуация с небесной канцелярией будет серьезно испытывать на прочность.

Например, в Челябинской области со 2 июля начнутся дожди, которые будут идти здесь на постоянной основе 15 дней подряд. И то небольшая передышка от осадков ожидается лишь 17 июля, а далее дожди начнут идти вновь.

При этом синоптики метеопортала Gismeteo предупреждают, что погодный кошмар будут нести в себе не сами дожди, а сочетание с другими климатическими факторами. Ведь со следующей недели на Урале начнется значительное повышение температуры. Так, 7 июля в Челябинске прогнозируется 26 градусов, а к 11 июля столбики термометров и вовсе повысятся до 30 тепла. В итоге в сочетании с перманентными дождями ситуация будет напоминать жаркие тропические курорты, только без моря и пальм.

Метеорологи предупреждают, что такая аномальная жара продержится в регионе как минимум до 15 июля, после чего температура опустится до 24 градусов, и станет немного полегче.

В столице же Урала столь длительных дождей в ближайшее время не ожидается, но аномальная жара туда тоже придет. К 10 июля температура воздуха в Екатеринбурге достигнет 30 градусов, а сутки спустя здесь будет уже 31 градус, и такие показатели будут держаться минимум два дня подряд.

Погода,Общество,Прогноз погоды,Новости регионов,
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