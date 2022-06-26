Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

Москвичей в воскресенье ждет погода «миллион на миллион». Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

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Центральная Россия сейчас находится в зоне действия антициклона скандинавского происхождения. Поэтому столицу и Подмосковье ждет малооблачная и жаркая погода, с температурой на 9 градусов выше многолетней климатической нормы.

«В Москве малооблачно, на языке авиационных метеорологов погода называется "миллион на миллион", осадки исключены. Температура воздуха плюс 30-32 градусов, в Подмосковье плюс 28-33 градусов», - сказал Тишковец.

По его словам, в Москве будет северный ветер 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.