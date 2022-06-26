В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
58 минут назад

Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

Майк Габриелян

Москвичей в воскресенье ждет погода «миллион на миллион». Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»
Фото: РамблерРамблер

Центральная Россия сейчас находится в зоне действия антициклона скандинавского происхождения. Поэтому столицу и Подмосковье ждет малооблачная и жаркая погода, с температурой на 9 градусов выше многолетней климатической нормы.

«В Москве малооблачно, на языке авиационных метеорологов погода называется "миллион на миллион", осадки исключены. Температура воздуха плюс 30-32 градусов, в Подмосковье плюс 28-33 градусов», - сказал Тишковец.

По его словам, в Москве будет северный ветер 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Тяжёлое лето 2022: синоптики рассказали об аномальной погоде в России предстоящим летом

Ранее синоптики заявили, что июль будет аномальным по нескольким критериям.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители