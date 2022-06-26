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29 минут назад

Погода в Москве: Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов в воскресенье

Москва24

Гидрометцентр России предупредил о жаре в Москве в воскресенье, 26 июня. В столице не ожидаются осадки, передает Агентство "Москва".

Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов в воскресенье
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит 30-32 градуса тепла", – указали синоптики.

В Московской области воздух прогреется в пределах 27 – 32 градусов.

Атмосферное давление в столичном регионе составит 753 миллиметра ртутного столба. Ожидается умеренный северный ветер скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных центрах социального обслуживания подготовлены специальные комнаты с кондиционерами и питьевой водой. Всего в городе доступны более 160 "комната прохлады".

Погода,Новости Москвы,Общество,Сергей Собянин,
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