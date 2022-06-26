Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов в воскресенье

Гидрометцентр России предупредил о жаре в Москве в воскресенье, 26 июня. В столице не ожидаются осадки, передает Агентство "Москва".

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных центрах социального обслуживания подготовлены специальные комнаты с кондиционерами и питьевой водой. Всего в городе доступны более 160 "комната прохлады".