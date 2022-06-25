Дату пика аномальной жары в Москве в разговоре с РИА Новости назвала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, она наступит в понедельник, 27 июня.

Метеоролог заявила, что в выходные, 25 и 26 июня, столбики термометров покажут до 30-32 градусов тепла. Ночная температура при этом может составить до 20 градусов.

«В понедельник, 27 июня, дневная температура в Москве может быть 31-33 градуса. Это пик жаркой погоды», — объяснила Макарова.

Уже начиная со вторника, 28 июня, жара начнет спадать. В период активного солнца эксперт рекомендует по возможности находиться в тени, носить головные уборы и пить больше воды.