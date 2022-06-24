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6 часов назад

Москвичам обещают 30-градусную жару

Daily Moscowиещё 2

Москвичам спрогнозировали скорый приход «настоящего лета»
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

В это воскресенье, 26 июня, в Москве придет 30-градусная жара. Об этом телеканалу «360» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Уже завтра воздух в столице прогреется до 26-28 градусов, также ожидается северо-восточный ветер.

Днем в воскресенье и понедельник температура достигнет 31 градуса.

При этом, метеоролог подчеркнула, что прогноз ориентирован на станцию на ВДНХ. В центре температура может быть даже на градус выше.

Со вторника жара начнет спадать и будет более комфортной.

«Это лето, которое мы ждали. Можно покупаться, позагорать, получить массу удовольствия, особенно на природе» Татьяна Позднякова Метеоролог

Погода,Татьяна Позднякова,ВДНХ,
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