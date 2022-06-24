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41 минуту назад

Синоптики напомнили россиянам об опасном солнце

Мослента

Жителям Центральной России напомнили об опасном солнце. Синоптики центра «Фобос» предупредили, что на выходных воздух в регионе прогреется на 7-9 градусов выше нормы.

«В условиях малооблачной погоды в пятницу показания дневных термометров повысятся до плюс 23-28, в субботу уже плюс 25-30, а в воскресенье солнце впервые в сезоне разогреет воздух до 27-32 градусов. Даже ночами станет уже не прохладнее плюс 13-18. С таким же 30-градусным теплом стартует и следующая неделя», — рассказали метеорологи.

Температура воды повысится до 19-21 градусов, поэтому купальный сезон возобновится после короткого похолодания. Индекс ультрафиолета достигнет «оранжевого» уровня. Находясь на открытом воздухе, нужно обязательно использовать солнцезащитные средства. Эксперты порекомендовали по возможности находиться в тени с 10 до 16 часов.

В субботу, 25 июня, в Москву и Подмосковье придет аномальная жара. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повышении температуры до 31 градуса.

Погода,Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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