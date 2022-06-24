Синоптики напомнили россиянам об опасном солнце

«В условиях малооблачной погоды в пятницу показания дневных термометров повысятся до плюс 23-28, в субботу уже плюс 25-30, а в воскресенье солнце впервые в сезоне разогреет воздух до 27-32 градусов. Даже ночами станет уже не прохладнее плюс 13-18. С таким же 30-градусным теплом стартует и следующая неделя», — рассказали метеорологи.