Жителям Москвы и Петербурга пообещали погодную аномалию

Жара до 31 градуса прогнозируется в Москве и Санкт-Петербурге с 25 июня. Температурный фон будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень хорошо развитый антициклон, центр которого находится над югом Западной Европы, начинает распространять свое влияние на европейскую территорию России. Облаков мало, солнце начинает "прожаривать" подстилающую поверхность, потому прогнозируется очень теплая погода. В Москве в четверг ожидается 23-25 градусов, в пятницу - 25-27 градусов, а в субботу, воскресенье, понедельник, вторник - 27-29 градусов, по области - до 31 градуса. Очень жаркая погода, возможно будут штормовые предупреждения, так как температура выше 30 градусов в столице - это опасное явление", - рассказал он.
По словам Вильфанда, высокая температура в этот период будет даже ночью, потому организм человека не сможет полноценно отдыхать от нее. Начиная с субботы ночная температура ожидается 14-18 градусов тепла.
Такой температурой фон является аномальным - на 5 градусов выше климатической нормы, отметил он.
Метеоролог рассказал, что антициклон принесет жаркую погоду и "безжалостное солнце" также в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
"В пятницу прогнозируется 25-27 градусов, в субботу, воскресенье, понедельник - от 28 до 31 градуса. Это выше нормы на 5-6 градусов. Очень теплая погода. Настоящая проблема - безжалостное солнце и никаких осадков", - сообщил Вильфанд.