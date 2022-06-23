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6 часов назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали в четверг переменную облачность

Москва24иещё 3

В четверг, 23 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Москвичам рассказали о погоде в четверг
Фото: Москва 24Москва 24

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 23...25 градусов, по области – 20...25 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о сильном ультрафиолетовом излучении в городе, начиная с 24 июня. По его словам, москвичи рискуют обгореть или получить большую дозу излучения. Синоптик рекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз. По его словам, ультрафиолетовое излучение оказывает чрезвычайно губительное воздействие на организм.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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