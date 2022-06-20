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1 час назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали дождливую неделю

На предстоящей неделе москвичей ожидает дождливая и нежаркая погода. Потепление может наступить с субботы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха в течение рабочей недели будет около нормы. В понедельник Москва окажется в тылу циклона, воздух будет северо-западный, температура до 20-22 градусов. Во вторник немного похолодает, в Подмосковье будет до 15 градусов, а также пройдут небольшие дожди.

На юге России ожидается "опасное солнце"

Со среды ожидаются сильные дожди, которые продолжатся и в четверг, но будет чуть теплее - 20-22 градуса. Потепление ожидается с субботы. По предварительным данным, температура воздуха составит до плюс 25 градусов и выше.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе в Москве выпадет половина месячной нормы осадков, а к выходным будет выполнена вся норма осадков за месяц. В последнюю неделю июня будет теплее - воздух в Москве прогреется до 30 градусов.

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