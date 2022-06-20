На предстоящей неделе москвичей ожидает дождливая и нежаркая погода. Потепление может наступить с субботы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха в течение рабочей недели будет около нормы. В понедельник Москва окажется в тылу циклона, воздух будет северо-западный, температура до 20-22 градусов. Во вторник немного похолодает, в Подмосковье будет до 15 градусов, а также пройдут небольшие дожди.

Со среды ожидаются сильные дожди, которые продолжатся и в четверг, но будет чуть теплее - 20-22 градуса. Потепление ожидается с субботы. По предварительным данным, температура воздуха составит до плюс 25 градусов и выше.