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27 минут назад

Прогноз погоды: на Россию обрушатся дожди

Майк Габриелян

Дожди обрушатся на Центральную Россию на предстоящей неделе. Прольется половина месячной нормы осадков, по ночам будет прохладно. Такой прогноз сделал сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Общее количество осадков за 5 рабочих дней составит 35-40 миллиметров или около половины всей месячной нормы, а значит, к концу недели будет исчерпан 100% лимит небесной влаги в июне», - заявил Тишковец.

По его словам, наиболее интенсивны осадки будут ночью и утром в понедельник. Прольется до 6,3 миллиметра осадков, что не позволит температуре воздуха опускаться ниже плюс 10-15 градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Вторник станет самым холодным днем. После полудня из-за пасмурного неба и 8,7 миллиметра обложных дождей столбики термометров не поднимутся выше 15-20 градусов.

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности

В среду в облаках появятся просветы, и станет теплее, воздух прогреется до 18-23 градусов.

В четверг снова последуют ливни, выпадет 13,8 миллиметра осадков, температура повысится на один градус.

В пятницу пройдут заключительные дожди, выпадет 4,9 миллиметра осадков, днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

Погода,Общество,Видео,Евгений Тишковец,
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