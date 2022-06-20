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10 часов назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до утра понедельника

Москва24иещё 2

Ночью 20 июня в столице ожидаются гроза, дождь, усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до утра понедельника
Фото: Москва 24Москва 24

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 1:00 до 7:00 20 июня местами в Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах сильным. При грозе усиление ветра порывами до 15 м/с", – говорится в сообщении.

Как уточняется, аналогичное предупреждение действует в Подмосковье до 9:00. В ведомстве призывают горожан к внимательности. Пешеходов просят обходить шаткие конструкции и не стоять под деревьями. Водителям между тем в условиях возможного ухудшения видимости следует снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее синоптики сообщили, что в середине следующей недели в Москве ожидаются проливные дожди. Синоптики рассказали, что в середине следующей недели ливни усилятся, показания термометров опустятся ниже уровня климатической нормы – после полудня будет около 19 градусов.

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