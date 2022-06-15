Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд анонсировал начало купального сезона в Москве. Как сообщает «Говорит Москва», он отметил, что ситуацию с погодой в столице нельзя назвать похолоданием — это лишь возвращение к нормальным условиям для региона.

По словам синоптика, последние три дня температура в городе была очень высокая, что соответствовало шестой пятидневке июля. Температурный фон днем до воскресенья включительно будет находится в диапазоне от +20 до +25 градусов.