Москвичей предупредили о дождях с грозами до конца недели

«У нас каждый день будут идти кратковременные дожди с грозами. Исключение — четверг. В этот день столбики термометров поднимутся до отметки +24 градуса. В пятницу климатические показатели сохранятся на том же уровне. В целом погода будет соответствовать климатической норме», — заявил Тишковец.