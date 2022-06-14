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9 часов назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о дождях с грозами до конца недели

Елена Прошина

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что до конца недели в Москве будут идти дожди с грозами. В беседе с газетой «Известия» он отметил, что исключением станет только четверг.

Москвичей предупредили о дождях с грозами до конца недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика, 15 июня в Москве и Подмосковье ожидается похолодание — температура воздуха составит около +23 градусов.

«У нас каждый день будут идти кратковременные дожди с грозами. Исключение — четверг. В этот день столбики термометров поднимутся до отметки +24 градуса. В пятницу климатические показатели сохранятся на том же уровне. В целом погода будет соответствовать климатической норме», — заявил Тишковец.

Напомним, что ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует с 16:00 14 июня до полуночи 15 июня.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
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