Москвичей предупредили о дождях с грозами до конца недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что до конца недели в Москве будут идти дожди с грозами. В беседе с газетой «Известия» он отметил, что исключением станет только четверг.
По словам синоптика, 15 июня в Москве и Подмосковье ожидается похолодание — температура воздуха составит около +23 градусов.
«У нас каждый день будут идти кратковременные дожди с грозами. Исключение — четверг. В этот день столбики термометров поднимутся до отметки +24 градуса. В пятницу климатические показатели сохранятся на том же уровне. В целом погода будет соответствовать климатической норме», — заявил Тишковец.
Напомним, что ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует с 16:00 14 июня до полуночи 15 июня.