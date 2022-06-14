В Москве во вторник ожидается переменная облачность и до +27°C

Во вторник 14 июня в Москве ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Температура воздуха днем составит +25-27°C. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/c, местами с порывами до 15 м/c. Ночью столбики термометров опустятся до +13-15°C, ветер сменится на юго-западный с порывами 6-11 м/c.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в начале недели в Московском регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, что составляет около 21 миллиметра. В ночь на среду ожидается холодный фронт с небольшим очаговым дождем. Из-за этого в Москве может немного похолодать, температура в дневные часы составит +18…23 градуса.