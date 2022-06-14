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1 час назад

Погода в Москве: В Москве ожидаются гроза и сильный ветер

ТАССиещё 1

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 17 м/с с середины и до конца суток вторника.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 до конца суток 14 июня местами в Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ГУ МЧС в связи с непогодой советуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Кроме того, им советуют парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам, находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также лучше воздержаться от того, чтобы укрываться под деревьями.

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