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13 минут назад

Вильфанд спрогнозировал россиянам погоду на лето

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Температура воздуха летом в европейской и южной частях России будет выше нормы. Об этом в интервью URA.RU сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Россиянам рассказали о погоде летом
Фото: ТАССТАСС

«На европейской территории России температурный фон ожидается около и несколько выше нормы. На юге европейской России преимущественно выше нормы. В умеренных широтах лето будет не такое жаркое, как в прошлом году», — рассказал синоптик.

Он отметил, что в южных районах страны ожидается меньше осадков, чем в прошлом году. Но наиболее высокая температура будет в Красноярском крае и в Якутии, продолжил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что подобные долгосрочные прогнозы не всегда осуществляются на 100 процентов.

«Ученые разрабатывают модели циркуляции атмосферы и каждый раз выпускают прогнозы на зиму, лето. При этом очень важно, что они никогда не уверены, что будет именно такое лето, которое спрогнозировали. Есть такое понятие, которое характеризует степень уверенности в правильном прогнозе. Так вот, когда речь идет о долгосрочном прогнозе, степень уверенности не может быть более 65-67 процентов», — заключил глава Гидрометцентра.

Ранее метеоролог москвичам спрогнозировал жару до 28 градусов и дожди на неделе.

Погода,Общество,Крым наш,Роман Вильфанд,
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