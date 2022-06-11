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2 часа назад

Прогноз погоды: россиян ждут освежающие ливни

Майк Габриелян

В ближайшие дни Европейскую часть России ждут кратковременные освежающие ливни и комфортная температура. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Александр Синенков, передает радио «Комсомольская правда».

По словам синоптика, на днях температура приблизится к климатической норме.

«Погода будет очень комфортной в том плане, что будет ни холодно, ни жарко: 23-25 градусов в дневные часы и около 14-16 градусов тепла по ночам», — рассказал Синенков.

Он отметил, что не исключаются кратковременные дожди. Они могут начаться уже в субботу, 11 июня. В воскресенье осадки маловероятны, а в понедельник будут кратковременными. Подобный температурный режим продержится практически до конца недели.

Синоптики рассказали о погоде в Москве

«Время от времени будут вот такие освежающие ливни, потому что они будут продолжаться не более получаса и пройдут даже не везде», — добавил специалист.

Ранее синоптики спрогнозировали, что июль в российских регионах «будет просто кошмарным».

Погода,Общество,Видео,Александр Синенков,
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