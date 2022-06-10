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7 часов назад

В Москве 9 июня стал самым жарким днем с начала года

Газета.Ru

Воздух в Москве в четверг, 9 июня, прогрелся почти до +28°C, что на 6-7 градусов выше климатической нормы. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В Москве 9 июня стал самым жарким днем с начала года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Даже теплее, чем положено на макушку лета. Таким образом, текущий день стал самым жарким с начала года. В пятницу даже ночью будет не ниже +12…+17, а днем снова +24…+29", - заявил синоптик.

В выходные, согласно его прогнозу, жара чуть спадет из-за северного ветра. Температура воздуха ночью составит до +10- 15°C, а днем +21-26°C, местами пройдут дожди и грозы.

"Солнечно и сухо, как по заказу, будет только в День России", - добавил Тишковец.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также прогнозирует, что 12 июня вероятность дождя будет небольшой, а температура останется такой же высокой, как накануне - около +25-27°C. В целом в июне в России ожидается преимущественно теплая погода.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что среднемесячная температура будет выше нормы в Северо-Западном федеральном округе, на юге европейской части страны, Ставрополье, Краснодарском крае, юге Черноземья и Приволжского федерального округа.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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