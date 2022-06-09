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2 часа назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали летнюю погоду на День России

Мослента

В воскресенье, 12 июня, в Москве ожидается 21-26 градусов тепла. Летнюю погоду на День России жителям столицы пообещали синоптики центра «Фобос».

Москвичам пообещали летнюю погоду на День России
Фото:  Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жара, пришедшая в город, ослабеет к выходным. Пик тепла ожидается в пятницу, 10 июня, когда воздух прогреется до 26-28 градусов в Москве и до 24-29 градусов в Подмосковье.

В субботу, 11 июня, ночью пройдут короткие грозовые ливни. В воскресенье осадков не прогнозируется. Теплая погода ожидается и в праздничный понедельник, 13 июня, однако в этот день местами пройдут небольшие дожди.

Четверг, 9 июня, стал самым жарким с начала года днем в Подмосковье. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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