"Будет хуже": Синоптики в последний момент изменили прогноз на июнь

Специалисты метеорологического портала Gismeteo в последний момент изменили свой прогноз погоды на июнь. Теперь ситуация выглядит хуже, чем еще неделю назад. В течение всего месяца погода будет практически одинаковой, а наиболее благоприятным окажется всего один день, пишет PRIMPRESS.
Изменения в прогнозе, как отмечается, затронули сразу несколько российских регионов. Например, в Приморье синоптики ранее предполагали, что в июне будут периоды резкого потепления и достаточное количество солнечных дней. Однако последние данные свидетельствуют о том, что никакой надежды на благоприятную погоду для отдыха на природе в первом летнем месяце нет.
Так, во Владивостоке в июне будет всего один полноценный солнечный день, и он придется на 19 июня, когда весь день будет светить солнце, а температура воздуха достигнет 26 градусов. В остальные июньские дни ожидается либо переменная облачность, либо вовсе дожди, которых сейчас насчитывается сразу 10 дней. Температура в начале месяца будет аномально холодной: не выше 10 градусов, а к середине июня потеплеет, но все равно не сильно, лишь до 17 градусов.
Хуже, чем было раньше, ситуация окажется и для столичного региона. В Москве в июне тоже будет всего один солнечный день, это будет 21 июня, когда воздух прогреется до 30 градусов. При этом дождливых дней будет немало, сразу 14 за весь месяц.
Аналогичная ситуация будет и в Омске, где солнце будет полноценно светить только 16 июня, а в остальные дни над городом будут сгущаться тучи.