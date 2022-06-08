"Будет хуже": Синоптики в последний момент изменили прогноз на июнь

Специалисты метеорологического портала Gismeteo в последний момент изменили свой прогноз погоды на июнь. Теперь ситуация выглядит хуже, чем еще неделю назад. В течение всего месяца погода будет практически одинаковой, а наиболее благоприятным окажется всего один день, пишет PRIMPRESS.

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Изменения в прогнозе, как отмечается, затронули сразу несколько российских регионов. Например, в Приморье синоптики ранее предполагали, что в июне будут периоды резкого потепления и достаточное количество солнечных дней. Однако последние данные свидетельствуют о том, что никакой надежды на благоприятную погоду для отдыха на природе в первом летнем месяце нет.

Так, во Владивостоке в июне будет всего один полноценный солнечный день, и он придется на 19 июня, когда весь день будет светить солнце, а температура воздуха достигнет 26 градусов. В остальные июньские дни ожидается либо переменная облачность, либо вовсе дожди, которых сейчас насчитывается сразу 10 дней. Температура в начале месяца будет аномально холодной: не выше 10 градусов, а к середине июня потеплеет, но все равно не сильно, лишь до 17 градусов.

Хуже, чем было раньше, ситуация окажется и для столичного региона. В Москве в июне тоже будет всего один солнечный день, это будет 21 июня, когда воздух прогреется до 30 градусов. При этом дождливых дней будет немало, сразу 14 за весь месяц.