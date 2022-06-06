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3 часа назад

Когда прогреется вода у побережья Калининградской области

РИА "ФедералПресс"иещё 1

«Обычно вода в Калининградской области прогревается до комфортных +22–23 градусов в конце июля, этому способствует безветренная жаркая погода», – говорится в сообщении. Например, в прошлом году Балтийское море прогрелось сильнее, чем на некоторых курортах Черного моря, пишет «Клопс» со ссылкой на экспертов. Однако в этом году такая ситуация вряд ли повторится. Дело в том, что май и начало июня были достаточно холодными. В настоящее время температура воды составляет +15 градусов. Сотрудники МЧС не рекомендуют заходить в море, если вода холоднее +18 градусов. Ранее «ФедералПресс» сообщал, когда в Петербург придет жара. Фото:Ilya Galakhov / Global Look Press / globallookpress.com

Синоптики рассказали, когда прогреется вода у калининградского побережья
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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