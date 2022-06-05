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5 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидается облачность и до 22 градусов тепла

ТАСС

В Москве в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 22 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидается облачность и до 22 градусов тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла. В ночь на 6 июня температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов.

В Подмосковье 5 июня температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градуса. В ночь на 6 июня столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

Ветер будет дуть западный, 5-10 м/с. Местами его порывы будут достигать до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

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