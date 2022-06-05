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1 час назад

Прогноз погоды: Вильфанд предупредил о непогоде в некоторых регионах РФ в ближайшие дни

ТАССиещё 4

Сильные дожди и грозы ожидаются на юге России в понедельник. В ряде регионов Сибири прогнозируются заморозки, а в Якутии - сильная жара до 32 градусов и повышение уровня пожарной опасности в лесах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогнозируются сильные осадки на юге России. В Крыму 6 и 7 июня будет сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 20-25 м/с, в отдельных районах Северо-Кавказского федерального округа - сильный грозовой дождь, град, ветер до 25 м/с. В Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской областях ожидается аналогичная ситуация: сильный дождь, гроза, град", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском, Красноярском краях, Республике Алтай прогнозируются заморозки до двух-трех градусов в ближайшие дни. В Тюменской, Омской и Иркутской областях температура в ночные часы будет опускаться до четырех-семи градусов мороза.

"Погода, конечно, не знает такого понятия, но можно сказать, что это (заморозки - прим. ТАСС) такая компенсация за очень теплый май в регионах Сибирского федерального округа. Заморозки в этот период - это редко встречающееся явление", - отметил он.

Метеоролог рассказал, что в Якутии в ближайшие пять дней будет стоять жара до 27-32 градусов, что приведет к высокому уровню пожароопасности. "Очень жарко. Среднесуточная температура будет выше нормы на семь-девять градусов", - сообщил он.

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Кроме того, чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется в Архангельской области и Республике Коми в ближайшее время.

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